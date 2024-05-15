Бетамакс таблетки 100 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (490457) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 30 аптеках
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Днепр, пл. Вокзальная, 1
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Подорожник
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Не болей
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Днепр, шоссе Донецкое, 3
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Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
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Днепр, ул. Харьковская, 7-А
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Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
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Днепр, просп. Науки, 74-К
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Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
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Всего: таблетки (20)
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Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
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Днепр, просп. Науки, 31
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