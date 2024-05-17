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Бетамакс таблетки 50 мг блистер, №30 - Одесса (437245) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
233,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2), блистер (1)
203,13
Экономия: -8,13 грн
195,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
233,50 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: таблетки (20)
233,48
Экономия: -31,50 грн
201,98 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
233,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: таблетки (20)
299,35
Экономия: -15,21 грн
284,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
233,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
233,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
228,75
Экономия: -7,05 грн
221,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
190,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: таблетки (20)
321,54
Экономия: -22,02 грн
299,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
233,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
207,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
233,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1), блистер (1)
236,10
Экономия: -14,10 грн
222,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
233,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
233,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
274,56 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
233,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
233,50 грн