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Аторвастерол таблетки, покрытые оболочкой 40 мг блистер, №30 - Запорожье (138887) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
500,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
500,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
472,17
Экономия: -25,80 грн
446,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
448,98 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
543,99
Экономия: -71,61 грн
472,38 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
558,00
Экономия: -75,00 грн
483,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), блистер (2)
505,83 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
500,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
499,99
Экономия: -27,61 грн
472,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
526,82
Экономия: -28,17 грн
498,65 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
500,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
504,13
Экономия: -22,56 грн
481,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), блистер (1)
523,29
Экономия: -39,42 грн
483,87 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
500,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
500,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
512,10
Экономия: -26,10 грн
486,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
500,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
500,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
500,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
500,20 грн