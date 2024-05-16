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Аторвастерол таблетки, покрытые оболочкой 40 мг блистер, №30 - Львов (138887) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
488,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
560,36
Экономия: -57,89 грн
502,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: блистер (2)
451,40 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
505,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
511,72
Экономия: -32,03 грн
479,69 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
444,67 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
485,09
Экономия: -12,72 грн
472,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
585,99
Экономия: -113,62 грн
472,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
500,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
488,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
500,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
500,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
513,99
Экономия: -41,62 грн
472,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
516,99
Экономия: -44,62 грн
472,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
512,99
Экономия: -40,62 грн
472,37 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
488,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
530,99
Экономия: -58,62 грн
472,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
478,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
488,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
515,99
Экономия: -43,62 грн
472,37 грн