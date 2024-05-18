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Аторвастерол таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер, №30 - Запорожье (138886) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
298,90 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
300,66 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
343,33
Экономия: -60,54 грн
282,79 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
313,85
Экономия: -37,87 грн
275,98 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
298,99
Экономия: -16,67 грн
282,32 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
324,00
Экономия: -46,20 грн
277,80 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), блистер (1)
301,29 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
324,00
Экономия: -46,20 грн
277,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
292,99
Экономия: -10,67 грн
282,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
315,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
322,87
Экономия: -25,29 грн
297,58 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
324,00
Экономия: -46,20 грн
277,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
331,81
Экономия: -51,14 грн
280,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
317,59
Экономия: -44,16 грн
273,43 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
315,50
Экономия: -37,70 грн
277,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
298,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
340,91
Экономия: -64,77 грн
276,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (1)
299,98
Экономия: -23,94 грн
276,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (4)
305,97 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
312,99 грн