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Аторвастерол таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер, №30 - Харьков (138886) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (4)
306,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
269,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
327,33
Экономия: -59,12 грн
268,21 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
286,99
Экономия: -4,64 грн
282,35 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
296,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
279,19
Экономия: -12,25 грн
266,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3), блистер (1)
314,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
286,99
Экономия: -4,64 грн
282,35 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
333,60
Экономия: -48,30 грн
285,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
295,74 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: блистер (2)
281,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
340,33
Экономия: -75,68 грн
264,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
333,20
Экономия: -49,54 грн
283,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
253,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
320,21
Экономия: -35,09 грн
285,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (4)
296,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (2)
297,99
Экономия: -15,64 грн
282,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
344,21
Экономия: -57,69 грн
286,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (4)
310,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
314,28 грн