Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, МОНОКОМПОНЕНТНЫЕИнгибиторы ГМГ КoА-редуктазыАторвастатинАторвастеролЦены в аптеках

Аторвастерол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер, №30 - Львов (138885) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
248,00 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
255,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), блистер (1)
230,34 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
272,97
Экономия: -26,34 грн
246,63 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
276,99
Экономия: -36,17 грн
240,82 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
248,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
230,12 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
306,99
Экономия: -66,17 грн
240,82 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
255,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
257,42
Экономия: -12,87 грн
244,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
277,18
Экономия: -32,63 грн
244,55 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
248,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
267,99
Экономия: -27,17 грн
240,82 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
264,99
Экономия: -24,17 грн
240,82 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -21,17 грн
240,82 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
347,99
Экономия: -107,17 грн
240,82 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
244,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
264,99
Экономия: -24,17 грн
240,82 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
287,99
Экономия: -47,17 грн
240,82 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (3)
314,99
Экономия: -74,17 грн
240,82 грн