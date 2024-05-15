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Аторвастерол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (138885) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
255,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
255,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
255,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
250,99
Экономия: -10,17 грн
240,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
255,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
255,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
255,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
281,96
Экономия: -35,95 грн
246,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
255,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
274,53
Экономия: -27,84 грн
246,69 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
255,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
281,93
Экономия: -28,76 грн
253,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
255,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
255,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
255,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
288,28
Экономия: -34,87 грн
253,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
255,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
255,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
270,35
Экономия: -23,32 грн
247,03 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
255,00 грн