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Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер, №30 - Запорожье (136869) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
346,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
400,38
Экономия: -65,03 грн
335,35 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
346,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
317,70 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
372,00
Экономия: -48,30 грн
323,70 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
346,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
342,99
Экономия: -17,02 грн
325,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
376,21
Экономия: -35,03 грн
341,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
344,16 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
346,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
346,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
346,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
346,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки (10)
400,88
Экономия: -65,79 грн
335,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
346,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
346,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
346,10 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
346,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
389,66
Экономия: -54,19 грн
335,47 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
346,10 грн