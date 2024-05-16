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Алотендин таблетки 10 мг/5 мг блистер, №30 - Харьков (136869) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
347,40 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
347,40 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
369,90 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
360,93 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
347,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
347,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
347,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
370,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
366,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: блистер (2)
326,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
347,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
389,78
Экономия: -56,16 грн
333,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
364,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
368,05
Экономия: -35,81 грн
332,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
306,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
347,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
380,46
Экономия: -32,76 грн
347,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
415,80
Экономия: -89,40 грн
326,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 16
Всего: упаковка (1)
349,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
347,40 грн