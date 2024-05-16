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Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер, №30 - Львов (136853) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 279 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
267,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
300,93
Экономия: -40,60 грн
260,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
241,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), блистер (1)
288,69
Экономия: -42,44 грн
246,25 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
264,99
Экономия: -9,97 грн
255,02 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
279,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
249,32 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
267,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
281,99
Экономия: -26,97 грн
255,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: таблетки (20)
264,99
Экономия: -9,97 грн
255,02 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: таблетки (10)
267,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), блистер (2)
276,28
Экономия: -30,44 грн
245,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), блистер (2)
299,24
Экономия: -51,81 грн
247,43 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
267,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (7)
257,99
Экономия: -2,97 грн
255,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
280,99
Экономия: -25,97 грн
255,02 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
267,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -23,97 грн
255,02 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: таблетки (20)
267,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
288,99
Экономия: -33,97 грн
255,02 грн