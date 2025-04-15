Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
277,31
Экономия при брони: -39,51 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
264,00
Экономия при брони: -33,39 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
249,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
249,00
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
248,20
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
275,93
Экономия при брони: -11,03 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
187,06
Экономия при брони: -48,52 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,38
Экономия при брони: -27,55 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
242,18
Экономия при брони: -23,76 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
254,77
Экономия при брони: -24,37 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,59
Экономия при брони: -58,17 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,21
Экономия при брони: -59,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,76
Экономия при брони: -56,73 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
249,00
Экономия при брони: -18,60 грн