Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
279,29
Экономия при брони: -55,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
283,85
Экономия при брони: -65,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,80
Экономия при брони: -19,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
281,93
Экономия при брони: -63,84 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
284,25
Экономия при брони: -35,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
277,29
Экономия при брони: -58,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
279,05
Экономия при брони: -30,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
254,50
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
284,57
Экономия при брони: -68,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
275,98
Экономия при брони: -59,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,90
Экономия при брони: -19,70 грн