Николаев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
275,66
Экономия при брони: -48,59 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,80
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
281,32
Экономия при брони: -36,09 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,96
Экономия при брони: -12,74 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
281,50
Экономия при брони: -77,38 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
284,68
Экономия при брони: -68,46 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
254,50
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
283,61
Экономия при брони: -69,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
281,53
Экономия при брони: -65,31 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,91
Экономия при брони: -28,08 грн