Киев
Тамсулид (Tamsulid)

Тамсулид (Tamsulid)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
275,66
Экономия при брони: -48,59 грн
227,07 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
265,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,80
Экономия при брони: -19,10 грн
247,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
281,32
Экономия при брони: -36,09 грн
245,23 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
240,48 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
265,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
223,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
196,14 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
223,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,96
Экономия при брони: -12,74 грн
165,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
281,50
Экономия при брони: -77,38 грн
204,12 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
284,68
Экономия при брони: -68,46 грн
216,22 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
247,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
220,32 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
247,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
254,50
Экономия при брони: -6,80 грн
247,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
283,61
Экономия при брони: -69,10 грн
214,51 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
237,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
281,53
Экономия при брони: -65,31 грн
216,22 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,91
Экономия при брони: -28,08 грн
248,83 грн
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