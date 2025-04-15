Львов (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
283,08
Экономия при брони: -53,34 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,80
Экономия при брони: -26,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
269,63
Экономия при брони: -47,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
282,49
Экономия при брони: -74,83 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
254,80
Экономия при брони: -14,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
248,20
Экономия при брони: -7,90 грн