Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
284,28
Экономия при брони: -79,54 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,80
Экономия при брони: -29,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,21
Экономия при брони: -35,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,86
Экономия при брони: -46,18 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,80
Экономия при брони: -29,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
265,45
Экономия при брони: -60,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
283,85
Экономия при брони: -53,35 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тамсулид капсулы с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
275,39
Экономия при брони: -53,17 грн