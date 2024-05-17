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Азитро Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №6 - Запорожье (330107) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
629,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
602,17
Экономия: -29,17 грн
573,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
543,60
Экономия: -29,70 грн
513,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
489,47 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
462,65
Экономия: -77,65 грн
385,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
629,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
617,31
Экономия: -25,40 грн
591,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
629,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
568,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
629,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
630,71
Экономия: -85,18 грн
545,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
586,71
Экономия: -21,97 грн
564,74 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
629,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
574,40
Экономия: -28,50 грн
545,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
621,58
Экономия: -57,30 грн
564,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
629,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
629,10 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
629,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
547,84
Экономия: -29,05 грн
518,79 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
629,10 грн