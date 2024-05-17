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Азитро Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер, №6 - Запорожье (159319) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
259,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
253,52
Экономия: -12,28 грн
241,24 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
257,16
Экономия: -14,05 грн
243,11 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
259,50 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
259,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
259,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
251,46
Экономия: -11,04 грн
240,42 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
259,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
224,50
Экономия: -9,54 грн
214,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
259,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
259,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
253,83
Экономия: -12,59 грн
241,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
259,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
259,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
258,50
Экономия: -15,39 грн
243,11 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
259,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
253,98
Экономия: -13,47 грн
240,51 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
259,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
259,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
259,50 грн