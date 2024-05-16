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Азитро Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер, №6 - Львов (159319) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
257,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
257,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
257,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
257,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
257,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
257,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
254,82
Экономия: -12,39 грн
242,43 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
257,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
258,48
Экономия: -19,23 грн
239,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
257,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
249,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
249,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
277,37
Экономия: -38,12 грн
239,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
257,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
248,68
Экономия: -9,15 грн
239,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
257,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
257,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
257,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
249,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
257,30 грн