Акк® раствор 50 мг/мл контейнер 2 мл, №10 - Харьков (157653) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Аптека копейка
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Аптека оптовых цен
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Харьков, ул. Университетская, 33
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (3), контейнер (8)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
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Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Подорожник
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Харьков, просп. Гагарина, 26