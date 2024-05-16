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Акк® раствор 50 мг/мл контейнер 2 мл, №10 - Харьков (157653) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 260 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
213,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
250,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1), контейнер (1)
210,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
246,50
Экономия: -22,22 грн
224,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
213,00 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: контейнер (4)
211,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), контейнер (7)
404,40
Экономия: -148,00 грн
256,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
381,10
Экономия: -113,30 грн
267,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: раствор (6)
256,99
Экономия: -1,52 грн
255,47 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
256,50 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: раствор (7)
188,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), контейнер (1)
255,72
Экономия: -21,10 грн
234,62 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
210,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (2)
225,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
260,75
Экономия: -36,84 грн
223,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
212,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3), контейнер (8)
235,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
230,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
250,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
298,99
Экономия: -43,52 грн
255,47 грн