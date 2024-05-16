Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №10 - Львов (347471) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 91 аптеке
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Львов, ул. Кулиша, 15
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Наличие на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низких цен
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Львов, ул. Городоцкая, 102
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Наличие на 2024-05-21 - 18:00
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Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Наличие на 2024-05-21 - 16:00