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Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №10 - Львов (347471) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеке
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
334,70 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
302,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
323,18
Экономия: -14,54 грн
308,64 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
353,99
Экономия: -41,37 грн
312,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
357,52
Экономия: -44,90 грн
312,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
357,52
Экономия: -44,90 грн
312,62 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
327,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
324,57
Экономия: -15,93 грн
308,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
334,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
334,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
357,50
Экономия: -44,88 грн
312,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
357,52
Экономия: -44,90 грн
312,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
357,50
Экономия: -44,88 грн
312,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
368,52
Экономия: -55,90 грн
312,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
334,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
334,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
324,76
Экономия: -22,59 грн
302,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
357,50
Экономия: -44,88 грн
312,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
334,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
334,70 грн