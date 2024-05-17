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Авертид раствор для перорального применения 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Запорожье (136053) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
241,00
Экономия: -42,00 грн
199,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
254,00
Экономия: -55,00 грн
199,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
239,99
Экономия: -42,22 грн
197,77 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
230,99
Экономия: -33,22 грн
197,77 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
242,99
Экономия: -45,22 грн
197,77 грн
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
254,00
Экономия: -55,00 грн
199,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
225,99
Экономия: -28,22 грн
197,77 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
217,00
Экономия: -18,00 грн
199,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
219,99
Экономия: -22,22 грн
197,77 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
241,00
Экономия: -42,00 грн
199,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
232,99
Экономия: -35,22 грн
197,77 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
239,99
Экономия: -42,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
232,99
Экономия: -35,22 грн
197,77 грн