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Авертид раствор для перорального применения 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Одесса (136053) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (2)
199,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (2)
217,99
Экономия: -20,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
235,99
Экономия: -38,24 грн
197,75 грн
Акация
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 67
Всего: упаковка (1)
198,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
Всего: упаковка (1)
223,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
Всего: упаковка (1)
223,10 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
202,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
225,99
Экономия: -28,24 грн
197,75 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
223,10 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (1)
207,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
Всего: упаковка (1)
242,99
Экономия: -45,24 грн
197,75 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (1)
211,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
Всего: упаковка (1)
244,99
Экономия: -47,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (1)
225,99
Экономия: -28,24 грн
197,75 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Рени, ул. Вознесенская, 165/4
Всего: упаковка (1)
215,99
Экономия: -18,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 23 мин
Долинская, ул. Центральная, 144
Всего: упаковка (1)
213,99
Экономия: -16,24 грн
197,75 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Яновского, 112
Всего: упаковка (1)
268,99
Экономия: -71,24 грн
197,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
203,92 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (5)
230,99
Экономия: -33,24 грн
197,75 грн