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Авертид раствор для перорального применения 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Львов (136053) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
229,99
Экономия: -32,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -64,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
232,99
Экономия: -35,24 грн
197,75 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
225,99
Экономия: -28,24 грн
197,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (2)
203,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
289,99
Экономия: -92,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -64,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
277,99
Экономия: -80,24 грн
197,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
203,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -81,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
252,99
Экономия: -55,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (1)
238,99
Экономия: -41,24 грн
197,75 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
219,99
Экономия: -22,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -64,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (1)
244,99
Экономия: -47,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
Всего: упаковка (1)
269,99
Экономия: -72,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Варшавская, 193
Всего: упаковка (1)
251,99
Экономия: -54,24 грн
197,75 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
219,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: упаковка (1)
232,99
Экономия: -35,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 113
Всего: упаковка (1)
260,99
Экономия: -63,24 грн
197,75 грн