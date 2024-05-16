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Авертид раствор для перорального применения 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Киев (136053) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
260,99
Экономия: -63,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
242,99
Экономия: -45,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
244,99
Экономия: -47,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
241,99
Экономия: -44,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
233,99
Экономия: -36,24 грн
197,75 грн
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (1)
192,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (2)
253,90
Экономия: -54,10 грн
199,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
233,99
Экономия: -36,24 грн
197,75 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (5)
253,90
Экономия: -54,10 грн
199,80 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4
Всего: упаковка (1)
233,99
Экономия: -36,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 3
Всего: упаковка (2)
244,99
Экономия: -47,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (2)
235,99
Экономия: -38,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (2)
252,99
Экономия: -55,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
Всего: упаковка (1)
244,99
Экономия: -47,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
Всего: упаковка (2)
244,99
Экономия: -47,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 7
Всего: упаковка (1)
256,99
Экономия: -59,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 46/48-В
Всего: упаковка (1)
260,99
Экономия: -63,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
Всего: упаковка (1)
229,99
Экономия: -32,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (2)
242,99
Экономия: -45,24 грн
197,75 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
Всего: упаковка (1)
233,99
Экономия: -36,24 грн
197,75 грн