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Авертид раствор для перорального применения 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Харьков (136053) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
229,99
Экономия: -32,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
225,99
Экономия: -28,24 грн
197,75 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
224,99
Экономия: -27,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (1)
228,99
Экономия: -31,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
244,99
Экономия: -47,24 грн
197,75 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
224,99
Экономия: -27,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (2)
239,99
Экономия: -42,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
Всего: упаковка (2)
253,99
Экономия: -56,24 грн
197,75 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (1)
256,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (1)
247,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (4)
221,50 грн
В других городах:
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 4
Всего: упаковка (2)
230,99
Экономия: -33,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Богодухов, пл. Независимости, 38
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -64,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Балаклея, пл. Казмирука, 11
Всего: упаковка (1)
269,99
Экономия: -72,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 31-А
Всего: упаковка (2)
253,99
Экономия: -56,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: упаковка (2)
269,99
Экономия: -72,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснополье, ул. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
269,99
Экономия: -72,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Изюм, въезд Рыночный, 1
Всего: упаковка (1)
241,99
Экономия: -44,24 грн
197,75 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (1)
228,99
Экономия: -31,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 2
Всего: упаковка (1)
269,99
Экономия: -72,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 41-Б
Всего: упаковка (1)
254,99
Экономия: -57,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 18
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -64,24 грн
197,75 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Холодноярской бригады, 22
Всего: упаковка (2)
233,99
Экономия: -36,24 грн
197,75 грн