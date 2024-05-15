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Авертид раствор для перорального применения 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (136053) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
225,99
Экономия: -28,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (2)
225,99
Экономия: -28,24 грн
197,75 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (1)
224,99
Экономия: -27,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
242,99
Экономия: -45,24 грн
197,75 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
225,99
Экономия: -28,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (1)
254,99
Экономия: -57,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
235,99
Экономия: -38,24 грн
197,75 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (1)
221,99
Экономия: -24,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
239,99
Экономия: -42,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Всего: упаковка (2)
268,99
Экономия: -71,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (1)
268,99
Экономия: -71,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
Всего: упаковка (1)
253,99
Экономия: -56,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
238,99
Экономия: -41,24 грн
197,75 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Яркая, 19
Всего: упаковка (2)
224,99
Экономия: -27,24 грн
197,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (3)
235,99
Экономия: -38,24 грн
197,75 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Центральная, 2
Всего: упаковка (2)
232,60
Экономия: -32,80 грн
199,80 грн
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (2)
213,99
Экономия: -16,24 грн
197,75 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (1)
229,00
Экономия: -30,00 грн
199,00 грн