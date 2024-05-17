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Алмагель® А суспензия оральная флакон 170 мл с мерной ложкой, №1 - Запорожье (62646) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 224 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
176,00
Экономия: -36,00 грн
140,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (4)
169,00
Экономия: -29,00 грн
140,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
187,00
Экономия: -47,00 грн
140,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
134,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
177,60
Экономия: -39,01 грн
138,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
167,03
Экономия: -29,00 грн
138,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
150,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (4)
168,50
Экономия: -23,98 грн
144,52 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
169,00
Экономия: -29,00 грн
140,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
146,74 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
169,00
Экономия: -29,00 грн
140,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
186,20
Экономия: -42,30 грн
143,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
162,50
Экономия: -17,98 грн
144,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (5)
135,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (7)
169,44
Экономия: -24,41 грн
145,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
156,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
150,54 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
169,00
Экономия: -29,00 грн
140,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
170,13
Экономия: -32,73 грн
137,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
162,07
Экономия: -30,00 грн
132,07 грн