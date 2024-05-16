Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙАНТАЦИДЫСоединения алюминияКомбинацииАлмагель® АЦены в аптеках

Алмагель® А суспензия оральная флакон 170 мл с мерной ложкой, №1 - Львов (62646) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 334 аптеках
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (3)
143,75 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
171,29
Экономия: -23,11 грн
148,18 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
141,37 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
156,35
Экономия: -2,22 грн
154,13 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
162,30
Экономия: -23,79 грн
138,51 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (3)
142,02 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
162,50
Экономия: -17,93 грн
144,57 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
143,75 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
167,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
142,02 грн
Swiss pharmacy
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
165,59 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
209,60
Экономия: -65,70 грн
143,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (2)
143,75 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
180,99
Экономия: -36,42 грн
144,57 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
170,99
Экономия: -26,42 грн
144,57 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
143,75 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
153,63
Экономия: -15,11 грн
138,52 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
209,60
Экономия: -65,70 грн
143,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
171,22
Экономия: -36,64 грн
134,58 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
143,75 грн