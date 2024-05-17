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Алмагель® А суспензия оральная пакетик 10 мл, №20 - Запорожье (247709) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
380,00
Экономия: -84,00 грн
296,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: суспензия оральная (12)
360,00
Экономия: -64,00 грн
296,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: пакетик (2)
305,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), пакетик (1)
360,46
Экономия: -74,89 грн
285,57 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
360,00
Экономия: -64,00 грн
296,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: пакетик (13)
295,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: суспензия оральная (18)
360,00
Экономия: -64,00 грн
296,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), пакетик (14)
369,70
Экономия: -83,30 грн
286,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
312,99
Экономия: -26,45 грн
286,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: пакетик (12)
339,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: суспензия оральная (2)
300,72 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
360,00
Экономия: -64,00 грн
296,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: суспензия оральная (9)
332,45
Экономия: -58,79 грн
273,66 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2), пакетик (13)
350,40
Экономия: -60,70 грн
289,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
400,00
Экономия: -104,00 грн
296,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: суспензия оральная (16)
357,75
Экономия: -74,03 грн
283,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: суспензия оральная (11)
325,60
Экономия: -31,35 грн
294,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: пакетик (18)
298,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), пакетик (8)
362,65
Экономия: -78,93 грн
283,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1), пакетик (5)
334,94
Экономия: -51,15 грн
283,79 грн