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Алмагель® А суспензия оральная пакетик 10 мл, №20 - Киев (247709) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 458 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (4), пакетик (1)
418,00
Экономия: -131,60 грн
286,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2), пакетик (17)
416,50
Экономия: -130,10 грн
286,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: пакетик (1)
293,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1), пакетик (8)
294,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1), пакетик (15)
288,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: пакетик (6)
416,50
Экономия: -130,10 грн
286,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
431,30
Экономия: -109,29 грн
322,01 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: суспензия оральная (18)
404,50
Экономия: -102,44 грн
302,06 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: суспензия оральная (16)
404,60
Экономия: -102,54 грн
302,06 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: пакетик (6)
405,20
Экономия: -118,80 грн
286,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: суспензия оральная (5)
331,99
Экономия: -45,45 грн
286,54 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2), пакетик (7)
341,90
Экономия: -55,50 грн
286,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: пакетик (2)
301,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1), пакетик (8)
360,16
Экономия: -84,95 грн
275,21 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: суспензия оральная (8)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1), пакетик (6)
416,50
Экономия: -130,10 грн
286,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: суспензия оральная (10)
404,50
Экономия: -102,44 грн
302,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1), пакетик (12)
337,77
Экономия: -67,14 грн
270,63 грн
Здоровая семья
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Всего: пакетик (18)
416,50
Экономия: -126,80 грн
289,70 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: суспензия оральная (12)
296,10 грн