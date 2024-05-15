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Алмагель® А суспензия оральная пакетик 10 мл, №20 - Днепр (Днепропетровск) (247709) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: суспензия оральная (19)
349,46
Экономия: -74,06 грн
275,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: пакетик (5)
341,90
Экономия: -52,20 грн
289,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), пакетик (14)
416,50
Экономия: -130,10 грн
286,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: суспензия оральная (9)
350,66
Экономия: -73,54 грн
277,12 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: пакетик (3)
361,60
Экономия: -71,90 грн
289,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
324,99
Экономия: -38,45 грн
286,54 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: пакетик (11)
395,20
Экономия: -105,50 грн
289,70 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: пакетик (4)
360,30
Экономия: -70,60 грн
289,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (3), пакетик (2)
384,20
Экономия: -94,50 грн
289,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), пакетик (3)
332,16
Экономия: -55,19 грн
276,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: суспензия оральная (15)
300,72 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: суспензия оральная (18)
332,56
Экономия: -49,76 грн
282,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), пакетик (9)
362,88
Экономия: -79,47 грн
283,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
310,99
Экономия: -24,45 грн
286,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: суспензия оральная (5)
349,84
Экономия: -72,87 грн
276,97 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
284,68 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), пакетик (13)
343,10
Экономия: -53,40 грн
289,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: суспензия оральная (12)
348,50
Экономия: -71,53 грн
276,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: суспензия оральная (18)
338,27
Экономия: -54,95 грн
283,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: пакетик (9)
300,00 грн