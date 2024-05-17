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Алмагель® суспензия оральная пакетик 10 мл, №20 - Запорожье (247693) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
340,00
Экономия: -70,00 грн
270,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: суспензия оральная (18)
320,00
Экономия: -50,00 грн
270,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: пакетик (17)
285,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), пакетик (11)
313,17
Экономия: -46,41 грн
266,76 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), пакетик (19)
281,37
Экономия: -49,32 грн
232,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
259,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: суспензия оральная (19)
274,99
Экономия: -28,78 грн
246,21 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
320,00
Экономия: -50,00 грн
270,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), пакетик (1)
247,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
320,00
Экономия: -50,00 грн
270,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), пакетик (11)
311,70
Экономия: -68,90 грн
242,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
279,99
Экономия: -33,78 грн
246,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2), пакетик (10)
249,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: пакетик (7)
295,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: суспензия оральная (17)
248,49 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
320,00
Экономия: -50,00 грн
270,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), пакетик (7)
295,57
Экономия: -61,50 грн
234,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
282,58
Экономия: -39,28 грн
243,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), пакетик (14)
303,10
Экономия: -56,70 грн
246,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), пакетик (14)
310,40
Экономия: -44,73 грн
265,67 грн