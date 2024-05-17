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Алмагель® суспензия оральная пакетик 10 мл, №20 - Одесса (247693) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 291 аптеке
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), пакетик (16)
360,30
Экономия: -117,50 грн
242,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2), пакетик (4)
298,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), пакетик (1)
273,98
Экономия: -9,17 грн
264,81 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: суспензия оральная (6)
311,56 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
264,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
294,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: суспензия оральная (10)
242,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1), пакетик (9)
313,02
Экономия: -70,99 грн
242,03 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: суспензия оральная (14)
283,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2), пакетик (6)
271,22
Экономия: -29,15 грн
242,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
312,99
Экономия: -66,78 грн
246,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1), пакетик (3)
252,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: пакетик (10)
248,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: суспензия оральная (2)
274,30 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: суспензия оральная (18)
295,36
Экономия: -39,85 грн
255,51 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: суспензия оральная (16)
245,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: суспензия оральная (11)
296,35
Экономия: -54,19 грн
242,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
288,99
Экономия: -42,78 грн
246,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1), пакетик (12)
293,41
Экономия: -47,75 грн
245,66 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: суспензия оральная (18)
245,70 грн