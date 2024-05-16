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Алмагель® суспензия оральная пакетик 10 мл, №20 - Львов (247693) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
295,38
Экономия: -39,86 грн
255,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: пакетик (5)
243,81 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: суспензия оральная (19)
244,92 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
268,99
Экономия: -22,78 грн
246,21 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
258,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
260,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: пакетик (4)
234,44 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: суспензия оральная (17)
273,34 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2), пакетик (10)
360,30
Экономия: -117,50 грн
242,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: суспензия оральная (2)
258,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: суспензия оральная (10)
302,99
Экономия: -56,78 грн
246,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: суспензия оральная (4)
294,99
Экономия: -48,78 грн
246,21 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: суспензия оральная (19)
269,81
Экономия: -33,22 грн
236,59 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: пакетик (3)
360,30
Экономия: -117,50 грн
242,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: суспензия оральная (3)
297,46
Экономия: -60,97 грн
236,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: суспензия оральная (7)
322,99
Экономия: -76,78 грн
246,21 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: суспензия оральная (9)
258,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
258,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: пакетик (1)
248,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: суспензия оральная (5)
258,00 грн