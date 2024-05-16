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Алмагель® суспензия оральная пакетик 10 мл, №20 - Харьков (247693) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 375 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), пакетик (2)
310,69
Экономия: -75,79 грн
234,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (5), пакетик (5)
251,00 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
248,20 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: пакетик (15)
269,00 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), пакетик (16)
282,31
Экономия: -47,59 грн
234,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: пакетик (19)
248,80 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
250,60 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), пакетик (11)
250,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: пакетик (10)
345,50
Экономия: -102,70 грн
242,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1), пакетик (1)
252,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), пакетик (15)
330,20
Экономия: -83,80 грн
246,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: суспензия оральная (19)
278,99
Экономия: -32,78 грн
246,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1), пакетик (4)
250,40 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2), пакетик (2)
256,80 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
259,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: суспензия оральная (1)
290,76
Экономия: -32,78 грн
257,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1), пакетик (7)
248,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1), пакетик (1)
258,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: пакетик (18)
249,60 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: суспензия оральная (12)
255,94 грн