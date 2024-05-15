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Алмагель® суспензия оральная пакетик 10 мл, №20 - Днепр (Днепропетровск) (247693) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 274 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: суспензия оральная (18)
294,63
Экономия: -56,68 грн
237,95 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), пакетик (7)
295,70
Экономия: -49,30 грн
246,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), пакетик (11)
360,30
Экономия: -117,50 грн
242,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), пакетик (2)
302,07
Экономия: -64,78 грн
237,29 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: пакетик (14)
311,70
Экономия: -65,30 грн
246,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: пакетик (11)
247,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
286,99
Экономия: -40,78 грн
246,21 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: пакетик (13)
356,60
Экономия: -110,20 грн
246,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: пакетик (13)
322,40
Экономия: -76,00 грн
246,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), пакетик (5)
285,45
Экономия: -47,55 грн
237,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), пакетик (8)
318,80
Экономия: -72,40 грн
246,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: суспензия оральная (6)
248,50 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), пакетик (13)
301,65
Экономия: -56,58 грн
245,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), пакетик (15)
277,50
Экономия: -49,49 грн
228,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
272,99
Экономия: -26,78 грн
246,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
298,67
Экономия: -60,77 грн
237,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: пакетик (16)
234,44 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), пакетик (10)
295,70
Экономия: -49,30 грн
246,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), пакетик (19)
300,65
Экономия: -53,23 грн
247,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
292,76
Экономия: -58,50 грн
234,26 грн