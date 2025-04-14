Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Адмирал
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
6.8 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
213,90
Экономия при брони: -8,60 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 35 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
208,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
372.8 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
215,66
Экономия при брони: -29,66 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
206,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
209,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
192,00
Экономия при брони: -3,84 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
437.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
325,44
Экономия при брони: -49,47 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
437.6 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
233,74
Экономия при брони: -35,53 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
507.4 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Бажаемо здоровья
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
509.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Луцк, просп. Воли, 4
615.9 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
213,90
Экономия при брони: -18,00 грн