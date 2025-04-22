Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Киев
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
325,44
Экономия при брони: -49,47 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
192,00
Экономия при брони: -3,84 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
213,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
233,74
Экономия при брони: -35,53 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
213,00
Экономия при брони: -22,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
208,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
206,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
362.2 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Бажаемо здоровья
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
365.7 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Луцк, просп. Воли, 4
368.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
213,90
Экономия при брони: -22,30 грн
Адмирал
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
446.7 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
451.4 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
213,90
Экономия при брони: -18,80 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
452.9 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
224,15
Экономия при брони: -32,15 грн