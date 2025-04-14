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Валусал
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Валусал
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Днепр
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
206,00
Экономия при брони:
-21,00 грн
185,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
215,66
Экономия при брони:
-29,66 грн
186,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
208,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
190,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
379.2 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
209,00
Экономия при брони:
-21,00 грн
188,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
380.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
233,74
Экономия при брони:
-35,53 грн
198,21
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется через 49 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
192,00
Экономия при брони:
-3,84 грн
188,16
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
386.2 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
325,44
Экономия при брони:
-49,47 грн
275,97
грн
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Адмирал
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
389.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
189,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
392.9 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
213,90
Экономия при брони:
-8,60 грн
205,30
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
689.8 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
207,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
693.0 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
226,01
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Луцк, просп. Воли, 4
738.5 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
213,90
Экономия при брони:
-18,00 грн
195,90
грн
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