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Алергомакс спрей назальный, раствор флакон 15 мл с насадкой-распылителем, №1 - Одесса (172088) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (2)
91,99
Экономия: -11,59 грн
80,40 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
Всего: упаковка (1)
98,99
Экономия: -18,59 грн
80,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
110,27 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
Всего: упаковка (1)
94,50
Экономия: -14,10 грн
80,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 54 мин
Болград, ул. Варненская, 24-А
Всего: упаковка (1)
92,44
Экономия: -16,14 грн
76,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: упаковка (7)
92,99
Экономия: -12,59 грн
80,40 грн
Аптека бам
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Умань, ул. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (2)
91,50
Экономия: -11,10 грн
80,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
91,00
Экономия: -10,00 грн
81,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
Всего: упаковка (1)
88,99
Экономия: -8,59 грн
80,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (3)
93,50
Экономия: -13,10 грн
80,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 14
Всего: упаковка (3)
98,50
Экономия: -18,10 грн
80,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 24 мин
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
Всего: упаковка (1)
89,50
Экономия: -9,10 грн
80,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
Всего: упаковка (3)
91,99
Экономия: -11,59 грн
80,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
Всего: упаковка (2)
98,00
Экономия: -16,00 грн
82,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
Всего: упаковка (1)
95,99
Экономия: -15,59 грн
80,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (1)
90,00
Экономия: -9,00 грн
81,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
Всего: упаковка (1)
90,99
Экономия: -10,59 грн
80,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (1)
87,51
Экономия: -7,22 грн
80,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 61
Всего: упаковка (2)
93,50
Экономия: -13,10 грн
80,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
104,99
Экономия: -24,59 грн
80,40 грн