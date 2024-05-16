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Алергомакс спрей назальный, раствор флакон 15 мл с насадкой-распылителем, №1 - Львов (172088) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
113,99
Экономия: -33,59 грн
80,40 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
91,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (2)
93,99
Экономия: -13,59 грн
80,40 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 49
Всего: упаковка (1)
76,87 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
92,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
85,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
Всего: упаковка (1)
94,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 94-А
Всего: упаковка (2)
98,50
Экономия: -18,10 грн
80,40 грн
В других городах:
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б
Всего: упаковка (1)
92,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Червоноград, ул. Сокальская, 12
Всего: упаковка (1)
100,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
Всего: упаковка (1)
76,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Ковалива, 35-А
Всего: упаковка (2)
100,50
Экономия: -20,10 грн
80,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Винниченко, 3-А
Всего: упаковка (8)
108,99
Экономия: -28,59 грн
80,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Длинная, 42
Всего: упаковка (2)
113,99
Экономия: -33,59 грн
80,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 29
Всего: упаковка (2)
91,50
Экономия: -11,10 грн
80,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Вишневецкого Дмитрия, 9
Всего: упаковка (1)
91,50
Экономия: -11,10 грн
80,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 2-А
Всего: упаковка (1)
92,50
Экономия: -12,10 грн
80,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, бульв. Дружбы Народов, 2
Всего: упаковка (4)
94,99
Экономия: -14,59 грн
80,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 4
Всего: упаковка (2)
97,99
Экономия: -17,59 грн
80,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Городенка, ул. Богуна Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
104,99
Экономия: -24,59 грн
80,40 грн