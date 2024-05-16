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Алергомакс спрей назальный, раствор флакон 15 мл с насадкой-распылителем, №1 - Киев (172088) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
105,99
Экономия: -25,59 грн
80,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
88,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (7)
88,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
89,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
129,60
Экономия: -38,02 грн
91,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
88,64
Экономия: -3,74 грн
84,90 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
131,10
Экономия: -38,41 грн
92,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
127,50
Экономия: -38,59 грн
88,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (8)
104,99
Экономия: -24,59 грн
80,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (2)
129,60
Экономия: -38,02 грн
91,58 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
129,20
Экономия: -37,89 грн
91,31 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (1)
127,20
Экономия: -38,53 грн
88,67 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (2)
113,80
Экономия: -34,42 грн
79,38 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (1)
127,70
Экономия: -38,65 грн
89,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
Всего: упаковка (4)
112,50
Экономия: -32,10 грн
80,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 15:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
Всего: упаковка (1)
129,60
Экономия: -38,02 грн
91,58 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
129,50
Экономия: -37,92 грн
91,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
Всего: упаковка (2)
100,99
Экономия: -20,59 грн
80,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (3)
94,99
Экономия: -14,59 грн
80,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Соборности, 6
Всего: упаковка (1)
113,80
Экономия: -34,42 грн
79,38 грн