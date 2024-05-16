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Алергомакс спрей назальный, раствор флакон 15 мл с насадкой-распылителем, №1 - Харьков (172088) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
94,99
Экономия: -15,95 грн
79,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
90,99
Экономия: -11,95 грн
79,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
91,99
Экономия: -12,95 грн
79,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
94,99
Экономия: -15,95 грн
79,04 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
Всего: упаковка (1)
110,40
Экономия: -31,20 грн
79,20 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
96,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
100,99
Экономия: -21,95 грн
79,04 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (3)
128,10
Экономия: -48,90 грн
79,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (9)
112,20
Экономия: -33,00 грн
79,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
Всего: упаковка (3)
104,99
Экономия: -25,95 грн
79,04 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (2)
92,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
Всего: упаковка (1)
107,99
Экономия: -28,95 грн
79,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (3)
100,99
Экономия: -21,95 грн
79,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (4)
91,99
Экономия: -12,95 грн
79,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (2)
91,99
Экономия: -12,95 грн
79,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -18,95 грн
79,04 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (3)
93,99
Экономия: -14,95 грн
79,04 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (3)
93,99
Экономия: -14,95 грн
79,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (6)
98,50
Экономия: -19,46 грн
79,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (3)
97,99
Экономия: -18,95 грн
79,04 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
97,00
Экономия: -16,00 грн
81,00 грн