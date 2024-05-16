Алергомакс спрей назальный, раствор флакон 15 мл с насадкой-распылителем, №1 - Харьков (172088) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, просп. Гагарина, 26
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
1 социальна аптека
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Харьков, проезд Стадионный, 5
Аптека24
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Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Аптека бам
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Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Аптека доброго дня
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Харьков, просп. Героев Харькова, 274
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Харьков, просп. Гагарина, 178
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Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
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Полтава, ул. Соборности, 44
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Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
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Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Подорожник
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Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Аптека бам
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Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Подорожник
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Подорожник
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Днепр, ул. Независимости, 8
Народная аптека
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Г