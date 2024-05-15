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Алергомакс спрей назальный, раствор флакон 15 мл с насадкой-распылителем, №1 - Днепр (Днепропетровск) (172088) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (3)
97,99
Экономия: -18,95 грн
79,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (6)
98,50
Экономия: -19,46 грн
79,04 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (3)
93,99
Экономия: -14,95 грн
79,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
Всего: упаковка (1)
100,99
Экономия: -21,95 грн
79,04 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (3)
93,99
Экономия: -14,95 грн
79,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -18,95 грн
79,04 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
97,00
Экономия: -16,00 грн
81,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Верховцево, ул. Центральная, 63-А
Всего: упаковка (1)
100,99
Экономия: -21,95 грн
79,04 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
105,00
Экономия: -25,00 грн
80,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (2)
91,99
Экономия: -12,95 грн
79,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
90,99
Экономия: -11,95 грн
79,04 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
93,99
Экономия: -14,95 грн
79,04 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
98,00
Экономия: -18,00 грн
80,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (3)
98,50
Экономия: -19,46 грн
79,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
Всего: упаковка (1)
90,99
Экономия: -11,95 грн
79,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (1)
88,40
Экономия: -8,11 грн
80,29 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (1)
90,00
Экономия: -9,00 грн
81,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
Всего: упаковка (1)
95,99
Экономия: -16,95 грн
79,04 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
Всего: упаковка (2)
98,00
Экономия: -16,00 грн
82,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
Всего: упаковка (3)
91,99
Экономия: -12,95 грн
79,04 грн