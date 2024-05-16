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Белосалик лосьон раствор накожный флакон-капельница 50 мл, №1 - Харьков (148113) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
315,96 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
324,77 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
356,87 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (1)
343,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (1)
328,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
382,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
296,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (1)
362,70 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Всего: упаковка (1)
355,81 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
354,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
335,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (1)
422,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
Всего: упаковка (1)
365,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 99
Всего: упаковка (1)
353,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
Всего: упаковка (1)
361,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
361,50 грн
В других городах:
Эконом аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (2)
352,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (1)
369,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
367,75 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Всего: упаковка (1)
286,69 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
367,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (1)
341,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
409,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
344,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
388,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
365,01 грн
Мед-сервис
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 67-А
Всего: упаковка (1)
339,83 грн