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Фентанил М Сандоз
®
(Phentanyl M Sandoz)
Фентанил М Сандоз
®
(Phentanyl M Sandoz)
Винница
(адрес не указан)
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Закрыто
Открывается через 8 мин
Борисполь, ул. Шевченко, 4
215.9 км
Фентанил М Сандоз® пластырь трансдермальный 50 мкг/ч пакет №5
Sandoz
Аптека
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
287.6 км
Фентанил М Сандоз® пластырь трансдермальный 25 мкг/ч пакет №5
Sandoz
Фентанил М Сандоз® пластырь трансдермальный 50 мкг/ч пакет №5
Sandoz
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