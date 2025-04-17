Киев
Фентанил М Сандоз® (Phentanyl M Sandoz)

Фентанил М Сандоз® (Phentanyl M Sandoz)

Винница (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Аптека
Закрыто
Открывается через 8 мин
Борисполь, ул. Шевченко, 4
215.9 км
Фентанил М Сандоз® пластырь трансдермальный 50 мкг/ч пакет №5
Sandoz
Аптека
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
287.6 км
Фентанил М Сандоз® пластырь трансдермальный 25 мкг/ч пакет №5
Sandoz
Фентанил М Сандоз® пластырь трансдермальный 50 мкг/ч пакет №5
Sandoz
ГлавнаяКорзинаИзбранное