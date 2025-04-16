Киев
Фентанил М Сандоз® (Phentanyl M Sandoz)

Фентанил М Сандоз® (Phentanyl M Sandoz)

Николаев (адрес не указан)
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
177.2 км
Фентанил М Сандоз® пластырь трансдермальный 25 мкг/ч пакет №5
Sandoz
Фентанил М Сандоз® пластырь трансдермальный 50 мкг/ч пакет №5
Sandoz
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
387.8 км
Фентанил М Сандоз® пластырь трансдермальный 50 мкг/ч пакет №5
Sandoz
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