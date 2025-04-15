Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
849,78
Экономия при брони: -55,78 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
857,66
Экономия при брони: -63,66 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
453,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
857,66
Экономия при брони: -71,66 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
8.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
489,40
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
846,03
Экономия при брони: -60,03 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
899,00
Экономия при брони: -105,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
9.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -38,00 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
68.5 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 55 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
899,15
Экономия при брони: -41,46 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
860,78
Экономия при брони: -74,78 грн
Подорожник
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
100.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
1024,50
Экономия при брони: -91,90 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
131.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
946,00
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Аптека24
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
197.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Аптека копейка
Полтава, ул. Европейская, 21
198.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
911,90
Экономия при брони: -62,17 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
227.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
433,79
Экономия при брони: -33,79 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
227.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma