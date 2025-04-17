Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 122
112.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, просп. Мира, 34
147.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
152.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
178.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Борщев, ул. Мазепы, 2
185.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Святошинская, 38
186.0 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
476,69
Экономия при брони: -28,94 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
912,06
Экономия при брони: -55,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
189.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, просп. Берестейский, 136
190.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
191.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
402,00
Экономия при брони: -8,04 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
756,00
Экономия при брони: -15,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
193.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 47
194.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
832,21
Экономия при брони: -24,97 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
194.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
914,68
Экономия при брони: -139,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
195.5 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
421,00
Экономия при брони: -29,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
196.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
444,49
Экономия при брони: -25,59 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
900,60
Экономия при брони: -51,86 грн